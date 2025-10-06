ペットとして飼っていた2匹が55匹に…。一般家庭で増えすぎてしまったウサギが保健所に保護され、5日、譲渡会が開かれました。参加者「あ、かわいい」伊那市で開かれたウサギの譲渡会。飼い主を求めていたのは、元々、伊那保健福祉事務所管内の民家でペットとして飼育されていたウサギです。伊那保健福祉事務所食品・生活衛生課小木曽郁子さん「一般家庭で飼われていたウサギが予定外に繁殖してしまいまして、ボランティアを通じ