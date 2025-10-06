10月は「臓器移植普及推進月間」です。これに合わせ、岡山県と公益財団法人岡山県臓器バンクは、2025年10月10日～19日の間、岡山県内の10カ所を移植医療のシンボルカラー「グリーン」にライトアップします。 ライトアップするのは、岡山県庁の回廊、岡山城、津山城、備中国分寺五重塔（総社市）など。ライトアップ期間は施設ごとに異なりますが、10月16日は、家族や大切な人とお互いの臓器提供につい