11月に行われる宮中行事・「新嘗祭」で皇室に献上されるコメの稲刈りが、10月6日、高知県中土佐町で行われました。新嘗祭は毎年11月23日に五穀豊穣を祈って皇居で行われる宮中行事の1つで、全国各地からコメなどが献上されます。2025年、県内からは中土佐町大野見で育てられた「ヒノヒカリ」が納められます。6日は、関係者22人が集まり、献上米の稲を刈り取る儀式「抜穂祭」が行われ、刈女に扮した女性6人がカマを使って丁寧に刈り