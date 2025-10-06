2025年県展の彫刻部門には、一般から25点の応募がありました。会場の高知県高知市のかるぽーとには特選など20作品と無鑑査の5作品が展示されています。県内最大の芸術の祭典「県展」は79回目を迎えました。今年は8つの部門に1378人から2605点の応募があり、このうち1026点が入選以上となっています。県立美術館では洋画・日本画・先端美術の3部門、かるぽーとでは彫刻、工芸、書道、写真、グラフィックデザインの5部門