2025年のノーベル生理学・医学賞に、大阪大学の坂口志文特任教授が選ばれました。坂口さんは滋賀県出身の74歳で、ウイルスなどから体を守る免疫が暴走するのを抑える「制御性T細胞」を発見し、2015年には医学分野でノーベル賞の登竜門と呼ばれるガードナー国際賞を受賞しています。坂口さんは1977年、京都大学大学院を中退し、愛知県がんセンターで研究を始めていて、愛知で研究者としての礎