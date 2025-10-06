5人の候補で争われた自民党の総裁選が10月4日行われ、決選投票の末、高市早苗氏が自民党総裁に選ばれました。高市総裁は、近く招集される臨時国会で、女性初の総理大臣に選ばれる見通しです。県関係の自民党国会議員や、県民の声を取材しました。仁木博文衆議院議員は、1回目、決選投票とも高市氏に投票しました。（仁木博文・衆議院議員）「物価高にあえぐ有事の中、積極財政で日本を強くできるのは高市さんしかいない。党内をま