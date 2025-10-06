日本バスケットボール協会は6日、2027年男子ワールドカップ（W杯）アジア1次予選B組の日本―台湾を11月28日にジーライオンアリーナ神戸で開催すると発表した。世界ランキングは日本が22位、台湾が67位。12月1日には敵地で台湾戦に臨む。27位の中国、56位の韓国も同組。日本は来年7月までホームアンドアウェー方式で各チームと対戦。1次予選上位3チームが2次予選に進む。本戦は27年8月にカタールで開幕する。