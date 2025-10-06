自民党の宮沢洋一税制調査会長自民党の宮沢洋一税制調査会長（75）が退任する見通しとなったことが6日、関係者への取材で分かった。宮沢氏は計約8年にわたり税調会長を務めた。財政規律を重視する姿勢で知られ、赤字国債の増発を容認する高市早苗総裁と政策の方向性の違いが浮き彫りとなっていた。高市氏は経済成長を優先する「責任ある積極財政」の実現に向けて後任を選ぶとみられる。関係者によると、宮沢氏は続投要請があっ