ファッション、音楽、アート、フード…多彩なカルチャーが融合する人気イベント「YES GOOD MARKET（YGM）」が、今年も大阪に登場します。会場は、話題の新スポット「GRAND GREEN OSAKA うめきた公園」。洗練されたストリートカルチャーを背景に、S.F.Cをはじめとするブランドとのコラボアイテムも続々登場♡カルチャー好き女子の心をくすぐる2日間が、いよいよ開幕します。 YGM×コラボ