台風第22号(ハーロン)2025年10月06日15時50分発表 【画像】台風22号の進路全国の週間天気は 06日15時の実況種別    台風大きさ    -強さ    -存在地域    父島の南西約190km中心位置    北緯25度55分 (25.9度)東経140度50分 (140.8度)進行方向、速さ    北西 15 km/h (7 kt)中心気圧    985 hPa中心付近の最