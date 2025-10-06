全国のトップアスリートが集う国民スポーツ大会。中でも、今や世界が注目する高校生アスリート、星稜高校2年・清水空跳選手の戦いを追いました。 スポーツの祭典「国民スポーツ大会」。滋賀県で行われている大会には、9月の世界選手権でも活躍した、日本を代表する名だたる選手も出場しています。 石川県勢では、少年男子300メートルで、鵬学園3年の橋本頼弥選手が準優勝。そして、陸上