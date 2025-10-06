◆記者コラム・タカ番24時「ウエスタン・リーグで実戦を積めたのはプラスでしかない」。8月5日からくふうハヤテに派遣されていた育成の大竹風雅投手（26）は語った。東北福祉大から2021年秋のドラフトで5位指名されたものの、22年4月に右肘靱帯の再建手術（通称トミー・ジョン手術）を受けた。同年オフに戦力外となり、育成選手として再契約した。4年目の今季はソフトバンク2軍で10試合に登板して1勝3敗、防御率6・56と結