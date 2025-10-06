2025年4月、警察官の制服に関する法令が改正され、暑さ対策としてポロシャツ型の制服を導入できるようになりました。県内でも6日から鹿児島市の交番でポロシャツ型の制服や空調ベストの試験的な導入が始まりました。6日、鹿児島市の中央駅前交番でお披露目された警察官の新しい制服。通気性や速乾性に優れたポロシャツ型になっています。また、空調ベストには電気を流すと冷たくなる素材や小型のファンが付いています。警察