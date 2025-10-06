北海道日本ハムファイターズの新庄剛志監督が来シーズンも続投することが発表されました。報道陣の取材に監督は「僕がやる限りファンのために優勝する」と話しました。球団は１０月５日、新庄監督と契約を更新し、来シーズンも指揮を執ると発表しました。新庄監督は２０２２年に監督に就任。今シーズンは２０１６年以来となる８０勝に到達しています。６日、報道陣の取材に監督は「僕がやるかぎりファンの