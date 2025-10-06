飲料大手アサヒグループで起きた大規模システム障害から1週間が経ちました。アサヒは生産を再開していますが、影響はビール業界全体に広がりを見せています。「こちらが食堂になります」創業109年の老舗酒店で当初から続けているのが、「まかない」。ボリューム満点の食事を目当てに、昼時はビール会社の営業担当が集まるといいますが…佐々木酒店檜山幸司さん「（Q.いまビールの担当者は？）いまは来ません。それどころじゃない