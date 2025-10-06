フジテレビ系「バカリゲム」が５日に放送された。ゲーム好きのバカリズムがゲストを招き、最新ゲームをプレイしながらトークを繰り広げるバラエティー。この日はゲストに陣内智則を迎えた。ピン芸人として活躍する２人は、お互いへのリスペクトを告白。バカリズムが「ネタをずっと作り続けてるじゃないですか」と陣内をたたえると、陣内は「いや、だってネタも。あなたの（ライブ等を）見に行くじゃないですか。よく誘ってい