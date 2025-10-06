スウェーデンのカロリンスカ研究所は６日、２０２５年のノーベル生理学・医学賞を、坂口志文（しもん）・大阪大特任教授（７４）ら３人に授与すると発表した。日本のノーベル賞受賞は、昨年平和賞に輝いた日本原水爆被害者団体協議会に続いて２年連続となる。坂口氏は、過剰な免疫反応を抑える「制御性Ｔ細胞」を発見した。個人での日本のノーベル賞は、２１年に物理学賞を受賞した真鍋淑郎（しゅくろう）氏に続いて２９人目