「オールレディース・Ｇ３ＲＢ大宮アルディージャＷＯＭＥＮカップ」（６日、戸田）予選３日目が終了した。竹井奈美（３６）＝福岡・１０４期・Ｂ２＝が１０Ｒで２コースまくりを決めて今節２勝目を挙げた。２日目後半は調整を外して出足を落としたが、修正に成功。「ペラを叩いて回転を上げました。良くなっていたと思う。でも行き足はもうちょっと欲しいし、道中も余裕がないのでもう少し上積みしたい。ペラですね」とま