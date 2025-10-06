4日に投開票が行われた自民党の総裁選挙で、高市早苗・前経済安保担当大臣が女性として初めて総裁に選ばれました。この結果について、県民はどう見ているのでしょうか。『高市早苗くんをもって当選者と決しました』自民党の新しいリーダーとなった高市早苗・前経済安保担当大臣。高市早苗 新総裁「自民党をもっと気合の入った明るい党にしていく。多くの方の不安を希望に変える党にしていく。私自身もワークライ