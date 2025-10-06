佐賀県玄海町の玄海原子力発電所での事故を想定した防災訓練が5日、行われました。訓練では、避難所での生活が長期化した場合の備えについても確認されました。 ■福岡県・服部知事（訓練）「糸島市のUPZ（半径30キロ圏）内の住民の皆さまに対しては、国からの指示を受け、屋内退避を呼びかけています。」福岡県庁では5日、服部知事が国の関係者や佐賀・長崎の知事とテレビ会議を行い、被害状況を共有する手順を確認しました。