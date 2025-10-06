デギンドスＥＣＢ副総裁 インフレ見通しへのリスクは均衡している サービス部門のインフレは大幅に鈍化 消費の伸びは予想を下回る ＥＣＢの予測は現実のものとなりつつある 不確実性の水準は依然として非常に高い 当行の政策金利は適切である