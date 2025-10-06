楽しみながら真剣に防災について学べる「防災謎解き脱出ゲーム」が10月4日、高知県四万十市で行われました。四万十市のしまんとぴあで行われた「防災謎解き脱出ゲーム」は、子どもたちに楽しく真剣に防災について学んでもらおうと、初めて行われました。参加したのは四万十市内の小学4年生から6年生までの約40人で、チームごとに防災バッグの中にあるグッズを使って、謎解きをして部屋からの脱出を目指します。