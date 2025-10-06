東京時間17:44現在 香港ハンセン指数 26957.77（-183.15-0.67%） 中国上海総合指数 3882.78（休場） 台湾加権指数 26761.06（休場） 韓国総合株価指数 3549.21（休場） 豪ＡＳＸ２００指数 8981.43（-5.94-0.07%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 81779.06（+571.89+0.70%） ６日のアジア株は、まちまち。米政府機関閉鎖の影響で９月の米雇用統計の発表が見送られており、手掛かり材料に乏し