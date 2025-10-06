自民党の新しい執行部は、あす発足する予定です。高市新総裁は党の要の幹事長には鈴木俊一総務会長を、政調会長には総裁選で争った小林鷹之元経済安全保障担当大臣を充てる方針を固めました。自民党高市早苗 総裁「（Q.人事の方は…）ぼちぼちです」きのう、麻生最高顧問との面会後、記者団をこう煙に巻いた高市新総裁。きょうは東京・赤坂の議員宿舎にこもり、人事の検討をおこないました。党内基盤の弱さを指摘される高市