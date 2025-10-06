ノーベル生理学・医学賞の受賞が決まり、記者会見場で花束を手に笑顔を見せる大阪大の坂口志文特任教授＝6日午後8時3分、大阪府吹田市【ストックホルム共同】スウェーデンのカロリンスカ研究所は6日、2025年のノーベル生理学・医学賞を、体内の過剰な免疫反応を抑えるリンパ球の一種「制御性T細胞」を発見した坂口志文大阪大特任教授（74）と米国の2氏に授与すると発表した。坂口氏の発見は、アレルギーや自己免疫疾患などの治療