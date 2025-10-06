½¨¥Î»³Éô²°¤ËÆþÌç¤·¤¿¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢½Ð¿È¤Î¥¶¥É¥í¥º¥Î¥¤¡¦¥¢¥Ê¥È¡¼¥ê¡á6Æü¡¢ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶èÂçÁêËÐ¤Î½¨¥Î»³Éô²°¤Ë¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢½Ð¿È¤ÎÎÏ»Î»ÖË¾¼Ô¤¬ÆþÌç¤·¤¿¤³¤È¤¬6Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥¶¥É¥í¥º¥Î¥¤¡¦¥¢¥Ê¥È¡¼¥ê¡Ê18¡Ë¤Ï8·î²¼½Ü¤«¤éÉô²°¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¦½¤´ü´Ö¤ò·Ð¤ÆÍèÇ¯Ãæ¤Î½éÅÚÉ¶¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¸µÂç´ØÇÄÎÜÅÔ°ÊÍè3¿ÍÌÜ¤ÎÆ±¹ñ½Ð¿ÈÎÏ»Î¤È¤Ê¤ë¡£¥¢¥Ê¥È¡¼¥ê¤Ï¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ä½ÀÆ»¤â·Ð¸³¤·¡¢ÁêËÐ¤Ï12ºÐ¤«¤é»Ï¤á¤¿¡£180¥»¥ó¥Á¡¢124¥­¥í¤Ç