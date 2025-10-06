2025年で創建1300年を迎えた大分県の宇佐神宮では6日、10年に1回の神事・勅祭が行われ天皇陛下からのお供え物が奉納されました。 宇佐神宮で10年に1度の「勅祭」 多くの参拝客が見守る中、装束を身にまとい宇佐神宮の参道を進んでいるのは天皇陛下の使い、勅使の一行です。 この勅祭は10年に1回、宇佐神宮で行われている神事で勅使が陛下からのお供え物を本殿などに奉納します。 宇佐神宮で10年に1度