岐阜県土岐市にある創業117年の山志製陶所。長年、歴代総理大臣の似顔絵入りの湯のみを作ってきました。 【写真を見る】高市新総裁が誕生 “歴代総理の似顔絵湯のみ”デザインはどうなる？｢女性を書くのは初｣ 売り上げにも期待 岐阜･土岐市 新たな自民党総裁が決まる前の10月2日の取材では、デザイン担当の加藤専務は…(山志製陶所･加藤貴仁専務)「小泉さんと高市さんが優勢で、林さんが追いかけている状況。国民の人気が高い人