県は6日、「クマ出没特別警報」を発表しました。県内に特別警報が出されたのは2023年10月以来、2年ぶりです。ことし県内では、これまでに10件のクマによる人身被害が確認されていて、県は最大級の警戒と命を守る行動をとるよう呼び掛けています。6日、警察から午後6時30分までに発表された県内の目撃情報をお伝えします。（発表順）＜午前の発表＞■小千谷市 稗生（ひう）・5日午後11時30分頃と6日午前1時30分頃の2回・クマが柿の