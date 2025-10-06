浜崎あゆみが10月5日、自身のInstagramを更新。avexの松浦勝人会長の誕生日に駆けつけ時のツーショット写真を公開している。 （関連：【画像】浜崎あゆみ&松浦勝人会長、バースデーをお祝い） 浜崎は、10月1日に誕生日を迎えた・松浦会長の誕生日に駆けつけ、「昨日マサにお誕生日のお花を渡しに行ったら、まさかのわたしが巨大ケーキでサプライズをして頂いてしまいました」と綴り、逆サプライ