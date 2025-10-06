岸田教団＆THE明星ロケッツの新曲「レベルを上げて物理で殴る」が、配信開始となった。TVアニメ『野生のラスボスが現れた！』のオープニングテーマとして書き下ろされた楽興だ。作詞・作曲は岸田、編曲は岸田教団＆THE明星ロケッツで、アニメの世界観と岸田自身の思想が強く共鳴したことにより、エネルギッシュかつメッセージ性の高い楽曲に仕上がったようだ。◆◆◆この度『野生のラスボスが現れた！』の主題歌