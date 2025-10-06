家から学校が遠すぎて友達が遊びに来てくれず、小3にして「大人になったら学校の近くに家を買う！」と決意をした主人公。やがて母になり、念願のマイホームは息子の学校の横！ 「これで息子のお友達を家に呼べる」と大満足だったけれど…。 学校からの「寄り道問題」、そして「Wi-Fi」をめぐってトラブルが発生…!?Ameba公式トップブロガー・ricorocoさんが描くセミフィクションコミックを、お楽しみください。【毎週月曜日更新】