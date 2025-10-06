【五輪へステップ・バイ・ステップ】10月17日開幕のフランス大会が第１戦となる今季のフィギュアスケートGPシリーズ。10月１日に開かれた日本の有力選手の記者会見で、鍵山優真（オリエンタルバイオ／中京大）は、今季大事にするテーマを「ステップ・バイ・ステップ」と発表した。10月１日に開かれた記者会見で今季の意気込みを述べた鍵山優真「目標や夢を叶えるためには本当に着実に一歩ずつ進んでいくのが一番の近道だと、今ま