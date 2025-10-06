リバプールがプレミアリーグで連敗を喫した。昨季、発足１年目から首位を独走したアルネ・スロット体制下では初の出来事だ。10月４日の第７節チェルシー戦は、チャンピオンズリーグ（CL）を合わせれば３連敗となる敗戦（１−２）。国内では１ポイント差でアーセナルに首位の座を譲って代表ウィークを迎えている。遠藤航がベンチを出たのは、後半41分。日本代表MFは、スコア１−１のピッチに2ボランチの一角として投入されたが