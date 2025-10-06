yonigeが全国47都道府県を回る＜Homing tour＞を開催中だ。その31公演目となるZepp DiverCity Tokyoは、yonigeがリスペクトを注いで止まないストレイテナーとの共演。並々ならぬ思いが繋いだ一夜は、バンドにとって今年5月から続く長いツアーのハイライトでありながら、変化を恐れず未来に邁進していくお互いの存在を素朴に喜び合うような時間となった。最初に登場したのはストレイテナー。＜Homing tour＞ではワンマンや後輩世代