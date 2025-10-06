本誌『おとなの週末』で連載している、声優・茅野愛衣さんの「コヨイのカヤノ」。そのコラムを補完する内容をWebで展開しています。第39回目の今回は、名古屋メシのお話。クラフトビールのお店へ行っております。弁当からのクラフトビールあの暑い日々はどこへやら、すっかり秋めいてきましたね。今回は名古屋の専門学校でのトークショーの後に楽しんだ名古屋メシ（第１弾）をお伝えします。豪華なお弁当！まずはスタッフさんが用