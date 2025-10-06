YOASOBIが、現在フジテレビで放送中のドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』主題歌「劇上」のMVをドラマ第2話放送直後となる10月8日23時15分にYouTubeプレミア公開することを発表した。◆YOASOBI 動画新・水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』は、10月1日に初回放送をスタート。1984年の渋谷を舞台に描かれる青春群像劇で、脚本・三谷幸喜による半自伝的要素を含んだ完全オリジ