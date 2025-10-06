日本取引所が公表したオプション手口情報によると、6日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯4万7000円プット 取引高(立会内) SBI証券 19(13) ABNクリアリン証券 13(13) ※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。 ※カッコ内は立会内取引の数