BOYNEXTDOORが、第597回「THE FIRST TAKE」に再登場することを発表した。◆BOYNEXTDOOR 動画今回は、初の日本オリジナルタイトル曲「Count To Love」を披露。本楽曲は、ユニークで力強いリズムとエネルギッシュなバンドサウンド、そして恋人同士のリアルな感情を繊細に描いたラブソングになっているという。Billboard JAPANの総合ソング・チャート“JAPAN Hot 100”で首位に輝き、MVでは俳優・板垣李光人が出演している。◆