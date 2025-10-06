１０月６日は「中秋の名月」です。いま月が雲で隠れてしまっている地域も、この後、遅い時間になってくるとしだいに高気圧に覆われ、晴れてくる見込みです。６日は全道広い範囲で中秋の名月が見られそうです。季節外れの暑さが落ち着き、今夜は一段と気温が下がりますので無理せず、外でお月見を楽しむ際は暖かい服装でお過ごしください。