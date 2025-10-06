宮城県栗原市の山中でキノコ採り中のグループがクマとみられる被害に遭い1人が死亡した事故で、県警は6日、行方不明になった70代女性の捜索を続けた。発生から4日目を迎えたが、女性の手掛かりはなく、日没で切り上げた。捜索は長期化する恐れもある。栗原署によると、警察官が朝から付近を巡回し、上空からヘリコプターやドローンで捜した。現場周辺の林道のわなに子グマがかかり、市が駆除したが、有力な物証はなかった。市