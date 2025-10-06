パレスチナ自治区ガザでは戦闘開始後の2年間で1万9千人以上の子どもが死亡した。イスラエルによる封鎖のため物資が大幅に不足し、丸1日食事ができないことも少なくない。イスラエル軍の攻撃は今なお続き、深刻な人道危機に陥っている。ガザ保健当局などによると、戦闘開始後の死者は6万7千人を超える。うち女性は1万人以上。攻撃で破壊された建物のがれきに埋まったままの行方不明者も1万人近くいる。負傷者は16万9千人以上