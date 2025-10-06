巨人は６日、今村信貴投手、戸田懐生投手、重信慎之介外野手の３選手に来季契約を結ばないことを通知したと発表した。重信は練習が行われた東京ドームを訪れ、チーム関係者に挨拶を行った。報道陣の取材にも応じ、戦力外を受けた心境について「今年１年間、１軍で１カ月帯同しましたが、それだけだったですし、２軍でも成績を収めることができなかった。自分のことですが、客観的に見た時に（チームの）ワンピースにはまること