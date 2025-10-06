10月29日に発売される鈴華ゆう子のソロニューアルバム『SAMURAIDIVA』収録曲「The Battle of the Monkey and the Crab」に、ORANGE RANGEのHIROKIが参加することが決定した。楽曲プロデュースはRANGE RANGEのプロデュースも手掛けるシライシ紗トリが担当し、「さるかに合戦」という古い民話をテーマに和とロック＆ラップが融合した新曲が誕生した。鈴華とシライシは数年前に共通の知人を介して知り合い、お互いの音楽性に惹かれな