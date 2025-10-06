6日午後2時過ぎ、黒のスーツ姿で警視庁三田警察署から釈放された「Aぇ！group」の草間リチャード敬太さん（29）。声を震わせながら、「このたびはお騒がせして申し訳ございませんでした」と謝罪の言葉を口にし、約10秒にわたり深々と頭を下げました。報道陣からファンに対してコメントを求められると、抑えていた感情があふれてしまったのか涙を流しながら、「本当に申し訳ございませんでした」と再び頭を下げました。草間さんは4