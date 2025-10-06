紙切りの林家二楽（はやしや・にらく）さん（本名山崎義金＝やまざき・よしかね）が9月27日に、尿管がんのため亡くなった。6日、落語協会が発表した。58歳。葬儀は近親者により執り行われた。最後の寄席出演は、8月11日の上野・鈴本演芸場だった。二楽さんは、89年に父で2代目林家正楽さん（98年死去）に弟子入りし、91年初高座。寄席での活躍に加え、週刊文春の連載「川柳のらりくらり」でも親しまれた。