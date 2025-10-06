4日（土）に自民党の高市早苗 新総裁が誕生し、すでに政府の主要な人事についても検討を本格化させています。 熊本県選出の木原稔 前防衛大臣を起用する案も浮上しています。 関係者によりますと自民党の高市新総裁は、自らの考えに近い保守派で衆議院熊本1区選出の木原稔 前防衛大臣を、官房長官などの重要閣僚として起用する方針です。 木原氏は熊本市生まれの56歳。2005年に初当選し、これまでに財務副大臣や総理補佐官、防