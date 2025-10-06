「隈庄飛行場と三船敏郎」と題した展示会が熊本市南区城南町の火の君文化センターで開かれました。1945年、現在の城南町にあった陸軍隈庄飛行場で敗戦を迎え、のちに「世界のミフネ」と称された俳優・三船敏郎の貴重な資料や、当時の隈庄飛行場の様子を伝える写真などおよそ110点が展示されました。これらの資料の一部は、きょうから10月19日まで、城南町図書館で展示されます。