プロフィギュアスケーターでタレント・村上佳菜子が6日までにインスタグラムを更新。ベトナムでの姿を投稿した。【写真】村上佳菜子、水着姿が「スタイル抜群」「可愛すぎ」イケメン夫の姿も（8枚）昨年1月21日には、一般男性との結婚を報告した村上。SNSでは仲睦まじい夫婦ショットも度々公開し、注目を集めている。先日は「急にスケジュールが空いたから気分転換で弾丸ベトナム旅行へ行ってきた！凄い勢いで行く事を