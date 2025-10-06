俳優・奥平大兼の初となるオフィシャルカレンダー「奥平大兼オフィシャルカレンダー2026」が、SDPより12月15日に発売されることが決定し、コメントが到着。本作より通常版＆限定版表紙の2種、特典カット4種を一挙解禁された。【写真】限定版表紙はシックなスーツを身にまとい、物思いにふける横顔が印象的なカット奥平は、2020年公開の映画『MOTHER マザー』で圧巻の演技を披露し鮮烈なデビュー。同作で「第44回日本アカデミー